Incendi Sicilia: il vento alimenta un rogo di boscaglia e macchia mediterranea a Pace del Mela | FOTO

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Milazzo (Messina) sono impegnati dalle 13.00 circa per contrastare un incendio di boscaglia e macchia mediterranea, nella contrada Malapezza, a ridosso dei tralicci dell’alta tensione Terna, nel comune di Pace del Mela. L’incendio, che è tuttora in corso, a causa del forte vento che imperversa nella zona tirrenica, si è propagato in un’area di circa un ettaro di macchia mediterranea.