Incendio Malagrotta, valori nella norma per le sostanze inquinanti nell’aria: rimossi alcuni divieti

È in arrivo una nuova ordinanza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri che ridurrà da 6 a 3km il raggio dei divieti di pascolo e attività all’aperto nell’area di Malagrotta, dove domenica 24 dicembre un impianto per il trattamento dei rifiuti è stato colpito da un incendio. È quanto emerge dalla riunione tecnica convocata per verificare la sussistenza dei presupposti per il mantenimento delle prescrizioni dettate dall’ordinanza del sindaco emanata lo scorso 24 dicembre. Alla riunione, oltre ai tecnici del Dipartimento di Protezione Civile del Comune di Roma, di Arpa Lazio e dell’Azienda Sanitaria Locale, hanno preso parte il sindaco e l’assessore all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, Sabrina Alfonsi.

“Sulla base della prima serie di dati sui campionamenti dell’aria forniti da Arpa Lazio che hanno registrato valori in linea con i limiti previsti dalla norma per le sostanze inquinanti – è spiegato dal Campidoglio – si è deciso di predisporre una nuova ordinanza che, per le prossime 48 ore, prevede la riduzione da 6 a 3km dal luogo dell’incendio del raggio entro il quale mantenere in vigore i divieti di pascolo e raccolta e consumo degli alimenti di origine vegetale, mentre vengono rimossi il divieto di svolgimento delle attività sportive all’aperto e la raccomandazione ai cittadini residenti di non aprire le finestre“. “Eventuali ulteriori atti saranno predisposti a seguito dell’acquisizione di nuovi dati ambientali sulla ricaduta al suolo degli inquinanti aerodispersi“.