Incendio Malagrotta, situazione sotto controllo

La situazione nell’impianto di trattamento dei rifiuti presso l’ex megadiscarica di Malagrotta, a Roma, è attualmente sotto controllo: i Vigili del fuoco hanno lavorato durante l’intera notte di Natale per spegnere gli ultimi focolai del rogo che si è sviluppato nel pomeriggio della Vigilia. Le cause dell’incendio devono ancora essere chiarite, e al momento non viene esclusa nessuna ipotesi.

Il governatore del Lazio, Francesco Rocca, ha emesso un avviso, invitando la popolazione a tenere chiuse le finestre in un raggio di 6 km dal luogo dell’incidente. Nel frattempo, il sindaco Roberto Gualtieri continua a monitorare da vicino la situazione, mantenendo un contatto stretto con il governo.