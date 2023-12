MeteoWeb

Incendio stamattina all’università Tor Vergata di Roma: le fiamme sarebbero divampate in una sala server all’esterno della struttura dove si trovano le aule della facoltà di Fisica. Sul posto vigili del fuoco, polizia e polizia locale del VI Gruppo. Circa 30 persone sono uscite all’esterno. I pompieri hanno estinto l’incendio in breve tempo. Non si registrano feriti.