Arrivano gli incentivi auto 2024: sarà una rivoluzione

Il governo sta lavorando ad una nuova struttura degli incentivi per l’acquisto delle auto. Per il 2024 sono stati già stanziati da tempo nuovi fondi per l’acquisto delle elettriche, delle Plug-in e delle endotermiche che rientrano nella fascia di emissioni 61-135 g/km di CO₂. A quanto pare, però, si sta lavorando ad una profonda modifica dell’attuale schema. Ad annunciare che ci sarà un decreto che entro la fine del prossimo mese di gennaio che dovrebbe sbrogliare la questione degli incentivi è stato, di recente, il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

I fondi a disposizione saranno 610 milioni, a cui bisogna aggiungere i 320 milioni avanzati dal 2023, arrivando, così, a 930 milioni di euro e con una capienza complessiva di 6 miliardi di euro fino al 2030. Il bonus fino ad oggi prevedeva un massimo di 5.000 euro in caso di rottamazione e per l’acquisto di una elettrica, ma potrà salire fino a 11.000 euro per la demolizione delle auto più vecchie come le Euro 0 ed Euro 1; se l’Isee è più alto di 30 mila euro. Nel caso di ISEE sotto i 30.000 euro, ci sarà un ulteriore aumento dell’incentivo e l’ecobonus potrà arrivare fino a 13.750 euro. Inoltre, secondo quanto evidenziato da La Repubblica – un sistema permutato dalla Francia sarà sperimentato anche in Italia: i nuclei con un reddito basso potranno avere un contributo a fronte di un contratto di noleggio non inferiore ai tre anni per usare una vettura che rientra tra quelle incentivate con l’ecobonus.