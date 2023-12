Incidente nelle Ande Peruviane: crollo in miniera d’oro, 7 morti

MeteoWeb

Sette minatori hanno perso la vita dopo essere rimasti sepolti sotto le rocce durante il crollo di una miniera d’oro situata a un’altitudine di 5.100 metri nella regione di Puno, nelle Ande Peruviane. La notizia è stata confermata dalla polizia locale, come comunicato dal capo della polizia di Puno, il generale Enrique Monroy, all’agenzia di stampa AFP.

L’incidente si è verificato giovedì mattina ora locale nella miniera del Lago de Oro, nel villaggio di La Rinconada. Il generale Monroy ha dichiarato che l’incidente sembra essere avvenuto sul luogo di lavoro, con un crollo che si è verificato a circa 1 km e mezzo dall’ingresso della miniera. “I corpi dei 7 minatori sono stati già estratti, presentando fratture e segni di asfissia,” ha aggiunto il capo della polizia.

La regione sudorientale del Peru è nota per la presenza di numerose miniere d’oro, molte delle quali illegali. L’incidente evidenzia i rischi connessi con l’estrazione mineraria in queste zone montuose e le sfide legate al controllo delle attività minerarie non autorizzate.