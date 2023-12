Ingoia parte di un giocattolo: bambino di 2 anni muore a Roma

MeteoWeb

Tragedia a Roma. Un bambino di due anni è morto dopo aver ingerito una parte di un giocattolo. Il piccolo era stato trasportato all’ospedale di Monterotondo in codice rosso e in arresto cardiaco. Poi il bambino era stato trasportato in elicottero in gravissime condizioni al policlinico Gemelli di Roma, dove purtroppo è morto nella giornata di oggi.

L’allarme è scattato nella tarda serata di Santo Stefano. Il piccolo era in casa con la mamma e il papà, una coppia di cittadini moldavi che da tempo vive e lavora a Monterotondo. Per motivi ancora da chiarire, il bambino ha ingoiato un pezzo di un giocattolo che utilizzava abitualmente. Quando i genitori si sono accorti che aveva ingerito qualcosa, hanno chiamato i soccorsi e il bimbo è stato trasportato d’urgenza in ospedale ma purtroppo non ce l’ha fatta.

Sulla vicenda sono ora in corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quello che è accaduto e stabilire se ci siano eventuali responsabilità. A finire sotto la lente degli investigatori anche il giocattolo. Da chiarire se la parte ingerita fosse removibile o se si sia rotta, e se il giocattolo fosse adatto a un bambino di due anni. Con ogni probabilità verranno sentiti i genitori del piccolo per ricostruire con esattezza quello che è accaduto.