Inondazioni in Germania, Paesi Bassi e Belgio: fiumi ingrossati dalle piogge ed evacuazioni | FOTO

Vigili del Fuoco e volontari hanno lavorato per rinforzare gli argini contro l’aumento delle acque alluvionali nella Germania settentrionale e orientale mentre le forti piogge cadute su un terreno già saturo spingono fiumi e torrenti oltre le loro sponde, costringendo diverse città ad evacuare i residenti (vedi foto della gallery scorrevole in alto). La città di Braunschweig, nella Bassa Sassonia, ha installato una diga artificiale – un lungo tubo riempito con l’acqua proveniente dal fiume in piena – per proteggere il centro della città, mentre a diverse centinaia di residenti di Windehausen, nella regione della Turingia, è stato detto di lasciare le loro case mentre la città rimaneva elettricità, ha riferito l’agenzia di stampa Dpa. Centinaia di volontari si sono uniti ai Vigili del Fuoco per portare sacchi di sabbia in cima a terrapieni indeboliti per il controllo delle inondazioni a Uplengen, vicino a Brema, nel nord della Germania.

Inondazioni anche nei Paesi Bassi

Oggi diverse pianure alluvionali sono state sommerse dall’acqua anche nei Paesi Bassi orientali. I fiumi sono cresciuti, causando inondazioni localizzate e sono state costruiti alcuni argini temporanei con grandi sacchi di sabbia. Giovedì 28 dicembre è prevista la piena dei vari rami del Reno che attraversano i Paesi Bassi. Il Primo Ministro Mark Rutte ha scritto su X che “l’acqua alta causa problemi in alcune parti del Paese. Stiamo monitorando attentamente la situazione e adottando misure ove necessario. Auguro tanta forza a tutti coloro che nei Paesi Bassi stanno affrontando le spiacevoli conseguenze delle forti piogge“.

Fiumi ingrossati in Belgio

Negli ultimi giorni, le forti piogge hanno gonfiato i fiumi anche nel Belgio orientale, dove le autorità hanno emesso avvisi per il fiume Our, che segna il confine con la Germania e i suoi affluenti.