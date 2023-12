Continuano le inondazioni in Germania, Paesi Bassi e Ungheria: il Danubio straripa a Budapest | FOTO

MeteoWeb

Parti dell’Europa settentrionale e centrale, in particolare Germania, Paesi Bassi e Ungheria, continuano ad essere alle prese con inondazioni dopo le forti piogge, e una barriera vicino alla città tedesca di Magdeburgo è stata aperta per la prima volta in un decennio per allentare la pressione del fiume Elba. Le inondazioni di questa settimana hanno provocato l’evacuazione di decine o centinaia di persone in alcune parti della Germania settentrionale e centrale, ma oggi sono previste condizioni prevalentemente asciutte.

Tuttavia, il livello dell’acqua su alcuni fiumi ha destato preoccupazione e ha continuato ad aumentare in alcune parti dello stato della Bassa Sassonia, nel nord-ovest del Paese. A Dresda, il livello del fiume Elba era quasi 4 metri sopra il suo livello normale, ha riferito l’agenzia di stampa tedesca Dpa. A valle, per la prima volta dopo la grande inondazione del 2013, è stata aperta la Pretziener Wehr, una barriera anti-inondazioni costruita intorno al 1870 su un ramo del fiume e ristrutturata nel 2010. L’obiettivo era deviare circa un terzo dell’acqua del fiume in un canale di 21 chilometri che gira intorno alla città di Schoenebeck e la capitale dello stato della Sassonia-Anhalt, Magdeburgo.

A sud, nella regione tedesca della Turingia, diverse centinaia di abitanti del villaggio di Windehausen, evacuati all’inizio di questa settimana, sono stati autorizzati a tornare a casa dopo il ripristino della corrente elettrica.

Fiumi esondati nei Paesi Bassi

Nei vicini Paesi Bassi, il Reno ha raggiunto un picco ben al di sopra dei livelli normali questa mattina nel villaggio di Lobith, al confine con la Germania, ma si prevede che diminuirà in modo significativo nel corso della prossima settimana, secondo le autorità. Si prevede che altri rami del Reno nel Paese raggiungeranno il picco oggi mentre le acque alte si spostano verso il mare. Nella città olandese di Deventer, che si prevede sarà la più colpita, i soccorritori hanno ammassato sacchi di sabbia lungo il fiume Ijssel e chiuso le strade per prepararsi all’esondazione.

Negli ultimi giorni, diverse pianure alluvionali sono state sommerse dall’acqua nei Paesi Bassi orientali a causa dell’inondazione dei fiumi.

Esonda il Danubio in Ungheria

In Ungheria, il Danubio è esondato a Budapest e si prevede che oggi raggiungerà il suo picco nella capitale. Non ci sono notizie di eventuali danni nella capitale. I livelli dell’acqua del Danubio hanno raggiunto i livelli più alti degli ultimi 10 anni. Le forti piogge hanno aggravato gli effetti dello scioglimento della neve. La Direzione generale ungherese per la gestione delle acque ha dichiarato che ieri il fiume ha raggiunto il picco di 6,93 metri, al di sotto degli 8,91 metri registrati nel 2013, quando, dopo le forti piogge di fine maggio, iniziarono le inondazioni estreme nell’Europa centrale. L’autorità idrica ha affermato che l’ultima volta che il livello del Danubio ha superato i 6 metri nel mese di dicembre fu nel 1987, ma allora non allagò le strade lungo gli argini. “Negli affluenti del Danubio – ha detto l’autorità – è piovuto molto e la neve si è sciolta a causa del clima mite ma umido, quindi l’alluvione è arrivata prima”.

Mentre alcuni fiumi più piccoli nell’Ungheria occidentale hanno iniziato a ritirarsi, si prevede che i livelli dell’acqua sul Danubio diminuiranno lentamente, con il picco a valle nell’Ungheria meridionale che arriverà solo domenica 31 dicembre, vigilia di Capodanno.