Inondazioni in Kenya: 174 vittime e 80 scuole distrutte | FOTO

MeteoWeb

Almeno 80 scuole sono state distrutte dalle inondazioni nel Nord-Est del Kenya. Lo ha dichiarato il portavoce del governo, Isaac Mwaura, come riportato dal quotidiano The Standard. Mwaura, che si è recato nella contea di Wajir, insieme ad altri funzionari governativi, ha aggiunto che gli istituti scolastici saranno ricostruiti prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, previsto per la prima settimana di gennaio. Nella sola area di Wajir, più di 11mila famiglie sono state colpite dalle inondazioni e sette persone hanno perso la vita. In tutto il Kenya, le vittime del maltempo sono state 174, con più di 560mila sfollati.