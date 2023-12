Inondazioni in Kenya: aumentano le vittime, oltre 462mila persone rimaste senza casa

MeteoWeb

Il numero delle vittime a seguito delle inondazioni in Kenya è salito a 136, dopo le forti piogge favorite dal fenomeno El Niño nel Paese. Lo riferisce il quotidiano The Standard, citando una dichiarazione del viceministro keniano degli Interni, Raymond Omollo, che ha aggiornato i dati dell’emergenza in varie regioni con il totale delle famiglie sfollate a 92.402, mentre sono oltre 462mila le persone rimaste senza un tetto. Secondo il governo, le precipitazioni dovrebbero diminuire la prossima settimana, con una coda di maltempo nelle zone meridionali. Omollo ha stimato in 10 tonnellate di generi alimentari, distribuiti per via aerea, gli aiuti fin qui consegnati nelle zone colpite dalle inondazioni.