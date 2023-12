Intel Core Ultra: la rivoluzione dell’IA nei PC e l’ambizioso obiettivo del 2025

MeteoWeb

Il 14 dicembre scorso è stato un giorno di svolta per l’industria informatica, con Intel che ha presentato al mondo i suoi nuovi processori Intel Core Ultra, inaugurando così l’era degli PC basati sull’intelligenza artificiale (IA). Questi processori, noti come Meteor Lake, rappresentano una pietra miliare nell’innovazione tecnologica di Intel, poiché segnano il più significativo cambiamento architetturale degli ultimi 40 anni. La Neural Processing Unit (NPU), progettata appositamente per gestire carichi di lavoro legati all’IA, promette di portare le prestazioni dei PC a nuovi livelli, con un aumento del 40% nelle attività IA-intensive, come confermato dall’utilizzo di software di punta come Adobe Premiere Pro.

Obiettivo 2025 Intel: portare l’IA su 100 milioni di PC

In un’epoca in cui il mondo si evolve rapidamente, l’intelligenza artificiale emerge come il cardine del cambiamento. Intel riconosce questa evoluzione e sottolinea l’importanza di avere hardware in grado di supportare appieno il potenziale dell’IA nelle attività quotidiane. I nuovi processori Meteor Lake, con la loro NPU dedicata, rappresentano un passo avanti nella realizzazione di questa visione. La capacità di gestire in modo efficiente i carichi di lavoro legati all’IA, garantendo al contempo prestazioni eccezionali e un consumo energetico ottimizzato, posiziona l’IA non solo come una promessa futura, ma come un alleato tangibile nella vita di tutti i giorni.

Intel si propone di essere il pioniere nel campo. L’obiettivo ambizioso è quello di abilitare l’IA su oltre 100 milioni di PC entro il 2025. Per raggiungere questo traguardo, Intel collaborerà con oltre 100 produttori di software, sviluppando 300 nuove funzionalità basate sull’IA. Questo sforzo collettivo è progettato per rivoluzionare l’esperienza utente, introducendo nuove applicazioni creative, produttive e di intrattenimento che sfruttano appieno il potenziale dell’IA.

I PC AI come spartiacque per l’industria

I nuovi PC AI sono già pronti per l’acquisto e, secondo le stime di Intel, costituiranno l’80% del mercato entro la fine del 2024. Questi dispositivi all’avanguardia includono modelli di punta come il MSI Prestige 16 AI, ASUS Zenbook 14, Samsung Galaxy Book4, Lenovo IdeaPad Pro 5i Gen 9 e Acer Predator Triton Neo 16. Ciascuno di questi dispositivi offre caratteristiche di fascia alta, con processori Intel Core Ultra potenti, grafica avanzata e tecnologie all’avanguardia, proiettando gli utenti in un futuro di computing intelligente senza precedenti.

Pat Gelsinger, CEO di Intel, ha sottolineato l’importanza di questa nuova era, dichiarando: “Consideriamo i PC AI come un importante spartiacque per il mercato dei PC nei prossimi anni“. Questa dichiarazione paragona l’innovazione introdotta dai nuovi processori al ruolo rivoluzionario giocato da Intel Centrino nei primi anni 2000, che ha liberato i laptop dai cavi di rete, consentendo la connessione wi-fi ovunque. L’era dei PC AI promette di portare la stessa rivoluzione nell’industria, con Intel in prima linea, aprendo nuove porte a un’epoca di intelligenza artificiale senza precedenti. L’innovazione continua a essere il motore del futuro dei PC, e Intel si conferma come il principale protagonista di questa rivoluzione.