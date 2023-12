Meteo, si intensificano le nevicate in Piemonte: colpite anche Torino e Cuneo, temperature intorno allo zero in tutta la regione | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Come da previsioni, si stanno intensificando le nevicate un po’ in tutto il Piemonte e la neve inizia ad accumularsi al suolo. Bellissime le immagini dei fiocchi che cadono sempre più intensamente, dando un tocco di magia alla serata, come dimostrano i video e le foto a corredo dell’articolo. Neve in intensificazione anche sulla pianura intorno a Torino. Sul capoluogo, dove ci sono +1°C, cade neve umida, a tratti con pioggia. Anche Cuneo registra la sua prima debole nevicata di stagione: in città attualmente ci sono 0°C. Ma le temperature sono basse su tutto il Piemonte. Segnaliamo anche -1°C a Lanzo Torinese, 0°C a Saluzzo, Domodossola, +0,5°C ad Alessandria, Biella, Novi Ligure, Basaluzzo, Sezzadio, +1°C a Novara, Vercelli, Pinerolo, Rivoli, Venaria, Casale Monferrato, +2°C ad Asti, Brandizzo, Bra.

La debole nevicata che sta interessando Torino non dovrebbe produrre accumuli particolarmente rilevanti. Il transito della perturbazione su Torino dovrebbe esaurirsi in serata con le prime schiarite. La Città di Torino ha, comunque, attivato il piano neve sul livello verde con l’entrata in azione della formazione dei mezzi per gli interventi antighiaccio, che hanno preventivamente sparso il sale già a partire dalle 3 di questa notte sugli undici percorsi collinari. Al momento le pattuglie addette al monitoraggio non riferiscono criticità relative alla circolazione dei veicoli. Resteranno in ogni caso presenti due presidi di monitoraggio, uno nella zona nord e uno nella zona sud della città, pronti a intervenire in caso di necessità.

