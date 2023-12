“Into the Space of the Russian Soul”: mostra fotografica sulla ISS

MeteoWeb

Il 15 settembre 2023 è diventato un giorno fondamentale nella storia dell’esplorazione spaziale e della fotografia mondiale. L’equipaggio spaziale russo, sotto il comando del russo Oleg Kononenko, si è recato sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), portando con sé qualcosa di speciale: una raccolta di fotografie intitolata “Into the Space of the Russian Soul” (“Nello spazio dell’anima russa”). La prima mostra fotografica in orbita terrestre bassa nella storia dell’arte e dell’esplorazione spaziale ha iniziato i suoi lavori a bordo della ISS il 9 dicembre 2023.

Il responsabile del progetto è il comandante del corpo cosmonauta Roscosmos, Oleg Kononenko. Durante la sua quarta missione orbitale, l’astronauta Oleg Dmitrievich ha scattato un’incredibile serie di fotografie notturne di città di tutto il mondo. Naturalmente, non potevano mancare le luci dorate di Mosca, la capitale russa, immersa nella notte.

Il progetto, organizzato dalla Roscosmos State Corporation, dalla Russian Peace Foundation, dalla Fondazione Peter Baryshnikov per lo sviluppo dell’arte e della fotografia e dal Centro ProLab, è una raccolta unica di opere di maestri della fotografia riconosciuti e dilettanti che provengono da diverse professioni. “Questo è una sorta di messaggio all’umanità – viene spiegato – sui valori che condividiamo, sull’amore, sulla fede nell’umanità, sulla memoria nazionale preservata”.

La mostra è composta da dodici opere di fotografi russi, stampate in formato 25x27cm. La mostra di “fotografie spaziali” e dipinti originali di grandi dimensioni (1,25×1,60 metri) sarà presentata nei musei federali centrali della Russia e successivamente nelle sedi espositive all’estero.