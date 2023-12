USA: misteriosa invasione di lucertole giganti nella South Carolina

MeteoWeb

Numerosi esemplari di una lucertola invasiva gigante che sono stati trovati in vari luoghi della Georgia ora si sono presentati anche nella South Carolina, stato nel sud-est degli USA. Il tegu sudamericano è una lucertola bianca e nera o rossa che può crescere fino a 1,2 metri di lunghezza e pesare 4,5kg. Spesso vengono lasciati liberi in natura dai proprietari che li hanno acquistati come animali domestici senza rendersi conto di quanto sarebbero cresciuti.

Il Dipartimento delle risorse naturali (DNR) della South Carolina afferma che ci sono stati più di 100 avvistamenti di tegu. L’agenzia ha confermato 24 tegu bianchi e neri in 13 contee diverse, oltre a tegu rossi in due contee.

Queste lucertole mangiano altri rettili e le uova di uccelli che nidificano a terra come tacchini. Si tratta di una specie invasiva che diffonde la salmonella e i cui esemplari possono vivere fino a 20 anni. Le femmine sono in grado di deporre circa 35 uova all’anno.

I tegu, un problema in Georgia

Dall’altra parte del fiume Savannah in Georgia, i tegu sono un problema da qualche tempo. Una lucertola gigante sudamericana non è quello che ti aspetti di trovare in questi due stati americani. “Potrei immaginare che alcune persone scapperebbero per le colline”, ha detto Kathy Smith della Georgia Herpetological Association and Rescue. “Molti di loro vengono dati in adozione e stiamo scoprendo che molte persone li stanno liberando, il che non è una buona cosa”, ha detto Smith.

È legale possedere i tegu con le clausole in Georgia. Devono essere registrati presso il Dipartimento delle risorse naturali della Georgia, dotati di microchip e non possono essere utilizzati per la riproduzione. Quando vengono catturati, vengono portati a Smith a Rockmart, a sud di Rome. “Quindi li accogliamo, lavoriamo con loro e troviamo loro la casa giusta“, ha detto Smith.