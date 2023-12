Iran, troppo smog a Teheran: didattica a distanza nelle scuole

MeteoWeb

Per il peggioramento dell’inquinamento atmosferico, oggi le scuole materne ed elementari di Teheran, capitale dell’Iran, hanno lavorato in modalità virtuale. Lo ha comunicato Mohammad Gharavi, vice direttore del coordinamento degli Affari civili del governatore della capitale iraniana. Il telelavoro sarà inoltre una modalità consentita per dipendenti di istituzioni governative affetti da malattie cardiovascolari, patologie preesistenti, malattie respiratorie e autoimmunità. Anche le donne incinte potranno utilizzare il telelavoro. Il governatorato di Teheran ha inoltre raccomandato che le categorie sensibili (bambini, anziani, malati cardiaci e respiratori, donne incinte) si astengano dai viaggi all’aperto e da qualsiasi attività sportiva.