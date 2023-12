Islanda, tra fuoco e ghiaccio: l’intensità dell’eruzione diminuisce, ma potrebbe durare a lungo | FOTO

MeteoWeb

Come previsto da settimane, un vulcano ha eruttato nell’Islanda sudoccidentale, proiettando luce arancione nel cielo serale e spargendo nell’aria roccia semifusa in uno spettacolo che mostra la potenza della Terra, in un Paese plasmato da fuoco e ghiaccio. L’eruzione della scorsa notte sembra essere avvenuta a circa 4 km dalla città di Grindavik, ha riferito l’Icelandic Meteorological Office. La città vicino all’aeroporto principale dell’Islanda è stata evacuata a novembre dopo che una forte attività sismica aveva danneggiato le case e fatto temere un’imminente eruzione.

L’Islanda, che si trova sopra un hot spot vulcanico nel Nord Atlantico, registra in media un’eruzione ogni 4 o 5 anni. L’eruzione più dirompente degli ultimi tempi è stata quella del vulcano Eyjafjallajokull del 2010, che ha emesso enormi nubi di cenere nell’atmosfera e ha portato a diffuse chiusure dello spazio aereo sull’Europa.

Al momento non è previsto che l’eruzione nella penisola di Reykjanes, a circa 50 km a Sud/vest della capitale Reykjavik, rilasci grandi quantità di cenere nell’aria. Il Ministro degli Esteri islandese, Bjarne Benediktsson, ha dichiarato che non ci sono state interruzioni dei voli da e per il Paese e che i corridoi dei voli internazionali rimangono aperti.

L’evacuazione di Grindavik a novembre ha fatto sì che poche persone si trovassero vicino al luogo dell’eruzione quando si è verificata e le autorità hanno avvertito gli altri di tenersi alla larga. Anche il vicino centro termale geotermico Blue Lagoon, una delle maggiori attrazioni turistiche dell’Islanda, è stato chiuso il mese scorso poiché uno sciame di terremoti ha messo in allerta la nazione insulare per una possibile eruzione vulcanica. Al momento, sia la città che la sua vitale centrale elettrica sono al sicuro. “Penso che sia molto difficile dire qualcosa quando è coinvolta la natura, ma sembra che siamo stati abbastanza fortunati con la posizione e lo sviluppo (dell’eruzione), e speriamo che ciò continui così,” ha dichiarato all’emittente alla RUV Sigurdur Ingi Johannsson, Ministro delle Infrastrutture.

Ciononostante, i residenti della comunità di pescatori evacuata di 3.400 persone hanno provato emozioni contrastanti mentre guardavano le fiamme arancioni toccare il cielo scuro. Un mese dopo l’evacuazione, molti vivono ancora in alloggi temporanei e non si aspettano di poter tornare a vivere nelle loro case. “La città coinvolta potrebbe finire sotto la lava,” ha affermato Ael Kermarec, guida turistica francese che vive in Islanda.

Magnus Tumi Gudmundsson, scienziato che ha sorvolato il sito poche ore fa a bordo di un volo di ricerca della guardia costiera, ha dichiarato a RUV che stima che sia già stata fuoriuscita una quantità doppia di lava rispetto all’intera eruzione durata un mese sulla penisola quest’estate (Litla Hrút). Gudmundsson ha detto che si prevede che l’eruzione continuerà a diminuire di intensità, ma che gli scienziati non hanno idea di quanto tempo potrebbe durare. “Potrebbe finire in una settimana, o potrebbe volerci un po’ più di tempo,” ha spiegato.

Matthew Watson, vulcanologo e climatologo all’Università di Bristol, ha evidenziato che i turisti dovrebbero seguire rigorosamente i consigli, perché rischi significativi, come come nuove eruzioni, possono rapidamente mettere le persone in pericolo: “Come è comune con questo stile eruttivo, è iniziato con un’eruzione prolungata di materiale balistico che, nel tempo, si è allungata fino a formare una cortina di fuoco – una lunga fessura da cui fuoriesce la lava con violenza“.

Intanto permane l’emergenza dichiarata dalla protezione civile e tutte le strade per Grindavik rimarranno chiuse per i prossimi giorni.