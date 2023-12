Italia ed Etiopia siglano nuovo accordo durante la Cop28

MeteoWeb

Durante la Conferenza delle Parti sul Clima (COP28) a Dubai, Italia ed Etiopia hanno firmato un nuovo “Memorandum of Understanding“ (MoU) che rafforza la collaborazione tra i due Paesi. L’atto è stato ufficializzato nell’incontro bilaterale tra il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, e il Ministro della Pianificazione e dello Sviluppo etiope, Fitsum Assefa.

L’incontro ha affrontato temi cruciali della cooperazione, segnando una rinascita nell’ambito degli interessi italiani in Africa. Il nuovo accordo rilancia quattro progetti focalizzati sulla riduzione delle emissioni di CO₂ e sull’adattamento alle sfide climatiche.

“I prossimi anni vedranno il MASE impegnato in progetti resilienti e sostenibili in un Paese di rilevanza strategica per l’Italia, supportando la lotta al cambiamento climatico e il percorso di sviluppo di Etiopia” afferma il Ministro Pichetto. Tra questi progetti, vi sono iniziative agricole per favorire l’adattamento delle comunità locali e la realizzazione di sistemi di captazione delle risorse idriche nelle regioni di Somali e Afar. Nel contesto del primo MoU, Italia ed Etiopia hanno già approvato sei progetti, con un impegno finanziario complessivo del MASE di circa 7,2 milioni di euro.