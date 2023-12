Cos’è e come nasce un lago vulcanico

MeteoWeb

Un lago vulcanico è un corpo d’acqua formatosi in una caldera vulcanica o in una depressione causata dall’attività vulcanica. La sua creazione è spesso collegata a eruzioni esplosive che generano una grande cavità poi riempita d’acqua. Questi laghi sono circondati da paesaggi spettacolari e caratterizzati da acque cristalline. L’affascinante lago vulcanico offre un mix unico di bellezza naturalistica e geologia dinamica, con spesso presenza di acque termali. Esempi famosi includono il lago di Cratere in Oregon e il lago Taupo in Nuova Zelanda, che arricchiscono il patrimonio geologico del nostro pianeta.

Cos’è un lago vulcanico

Un lago vulcanico è un corpo d’acqua situato in una caldera vulcanica o una depressione formatasi a seguito di fenomeni geologici legati all’attività vulcanica. Questa caratteristica topografica è spesso associata a eruzioni vulcaniche esplosive, che provocano il collasso del suolo circostante e la formazione di una vasta depressione. L’acqua si accumula in questa cavità naturale, dando origine al lago vulcanico. La composizione chimica delle acque può variare a seconda delle caratteristiche geologiche della regione circostante, con la presenza di minerali disciolti e talvolta anche di attività termale.

Come si formano i laghi vulcanici

I laghi vulcanici si formano principalmente attraverso due processi geologici: la caldera vulcanica e la subsidenza tettonica.

Caldera vulcanica

Durante eruzioni vulcaniche esplosive, una grande quantità di materiale vulcanico viene espulsa dal cratere;

La camera magmatica sottostante può perdere il supporto strutturale, causando il collasso del terreno sovrastante;

Questo collasso forma una vasta depressione chiamata caldera, che può successivamente riempirsi d’acqua per creare un lago vulcanico.

Subsidenza tettonica

La subsidenza è il processo in cui una regione della crosta terrestre si abbassa a causa del raffreddamento e della contrazione della litosfera;

In presenza di attività vulcanica, possono verificarsi colate di lava che ostruiscono fiumi o valli, creando una barriera;

Queste barriere possono isolare una zona, causando la subsidenza del terreno circostante e la formazione di una depressione che si riempie poi d’acqua, dando vita a un lago vulcanico.

In entrambi i casi, la successiva riempitura del bacino con acqua può derivare da sorgenti locali, precipitazioni atmosferiche o flussi d’acqua sotterranei. La composizione chimica delle acque del lago può essere influenzata dalla presenza di materiali vulcanici circostanti e dalle attività geotermali.

La composizione chimica delle acque del lago

La composizione chimica delle acque di un lago vulcanico può variare notevolmente in base alle caratteristiche geologiche della regione circostante e all’attività vulcanica presente. Tuttavia, ci sono alcune caratteristiche generali che spesso si riscontrano:

Minerali disciolti : le acque possono contenere alti livelli di minerali disciolti, derivanti dall’erosione dei materiali vulcanici circostanti. Questi minerali possono includere sali di sodio, potassio, magnesio, calcio e altri;

: le acque possono contenere alti livelli di minerali disciolti, derivanti dall’erosione dei materiali vulcanici circostanti. Questi minerali possono includere sali di sodio, potassio, magnesio, calcio e altri; Acidità : la presenza di gas vulcanici come anidride carbonica e zolfo può rendere le acque del lago più acide. L’acido solfidrico, in particolare, può essere prodotto da attività vulcaniche sottomarine e contribuire all’acidità del lago;

: la presenza di gas vulcanici come anidride carbonica e zolfo può rendere le acque del lago più acide. L’acido solfidrico, in particolare, può essere prodotto da attività vulcaniche sottomarine e contribuire all’acidità del lago; Attività geotermica : alcuni laghi vulcanici sono associati a sorgenti termali o fumarole sul fondo del lago, che possono introdurre elementi come il fluoro, il boro e il litio nelle acque;

: alcuni laghi vulcanici sono associati a sorgenti termali o fumarole sul fondo del lago, che possono introdurre elementi come il fluoro, il boro e il litio nelle acque; Temperatura : la temperatura delle acque può variare significativamente. La presenza di attività geotermica può causare riscaldamento localizzato, influenzando la flora e la fauna presenti;

: la temperatura delle acque può variare significativamente. La presenza di attività geotermica può causare riscaldamento localizzato, influenzando la flora e la fauna presenti; Colorazione: a causa dei minerali presenti, i laghi vulcanici possono manifestare colorazioni uniche. Ad esempio, la presenza di minerali di ferro può conferire un colore rosso o marrone alle acque.

Un esempio di lago vulcanico con una composizione chimica particolare è il lago acido Kawah Ijen in Indonesia, noto per le sue acque ricche di zolfo e la presenza di fumarole. La diversità chimica di questi laghi li rende affascinanti dal punto di vista scientifico, fornendo insight sulla geologia locale e le dinamiche vulcaniche.

Laghi di origine vulcanica, i più famosi

Ci sono molti laghi di origine vulcanica in tutto il mondo, noti per la loro bellezza e le caratteristiche geologiche uniche. Alcuni dei più famosi includono:

Crater Lake, Stati Uniti : situato nell’Oregon, è il lago vulcanico più profondo negli Stati Uniti e uno dei più profondi al mondo. Si è formato all’interno di una caldera vulcanica formata dall’esplosione del Monte Mazama;

: situato nell’Oregon, è il lago vulcanico più profondo negli Stati Uniti e uno dei più profondi al mondo. Si è formato all’interno di una caldera vulcanica formata dall’esplosione del Monte Mazama; Lago Taupo, Nuova Zelanda : è il più grande del Paese e si è formato da eruzioni vulcaniche. La sua formazione è strettamente legata all’attività vulcanica nella regione di Taupo;

: è il più grande del Paese e si è formato da eruzioni vulcaniche. La sua formazione è strettamente legata all’attività vulcanica nella regione di Taupo; Lago Toba, Indonesia : si tratta di un enorme lago vulcanico situato sull’isola di Sumatra. Si è formato da una delle eruzioni più potenti della storia, circa 74mila anni fa;

: si tratta di un enorme lago vulcanico situato sull’isola di Sumatra. Si è formato da una delle eruzioni più potenti della storia, circa 74mila anni fa; Lago Atitlán, Guatemala : circondato da 3 vulcani, questo lago si è formato in una caldera vulcanica e è noto per la sua bellezza scenica e la ricca cultura delle comunità indigene che vivono nelle vicinanze;

: circondato da 3 vulcani, questo lago si è formato in una caldera vulcanica e è noto per la sua bellezza scenica e la ricca cultura delle comunità indigene che vivono nelle vicinanze; Lago Kawah Ijen, Indonesia : celebre per il suo colore azzurro e le attività di estrazione del zolfo. Si trova all’interno di una caldera vulcanica con un cratere che ospita una delle più grandi acque acide del mondo;

: celebre per il suo colore azzurro e le attività di estrazione del zolfo. Si trova all’interno di una caldera vulcanica con un cratere che ospita una delle più grandi acque acide del mondo; Lago Myvatn, Islanda : situato in una zona geotermica, il lago Myvatn è circondato da coni vulcanici, fumarole e formazioni di lava. È un habitat unico per la flora e la fauna;

: situato in una zona geotermica, il lago Myvatn è circondato da coni vulcanici, fumarole e formazioni di lava. È un habitat unico per la flora e la fauna; Lago Turkana, Kenya/Etiopia: anche noto come Lago Rodolfo, è il più grande lago desertico al mondo e si è formato in una fossa tettonica. La regione ospita vulcani attivi.

Questi laghi non solo offrono spettacolari paesaggi naturali, ma anche un’opportunità per studiare l’impatto dell’attività vulcanica sulla formazione della Terra e sull’ecosistema circostante.

L’impatto

L’attività vulcanica ha giocato un ruolo cruciale nella formazione e nell’evoluzione della Terra, influenzando la sua struttura geologica e contribuendo alla creazione di paesaggi unici, come i laghi vulcanici. Questi fenomeni sono intimamente collegati alla dinamica della crosta terrestre e all’interazione tra magma e superficie terrestre.

L’attività vulcanica inizia con il processo di fusione del materiale roccioso all’interno del mantello terrestre. Il magma risultante può risalire verso la superficie attraverso fessure o crateri vulcanici, dando luogo a eruzioni. Quando queste eruzioni sono particolarmente intense, possono portare alla formazione di caldere vulcaniche, grandi depressioni circondate dai resti di un cratere eruttivo. Come spiegato in precedenza, le caldere possono successivamente riempirsi d’acqua, dando origine ai laghi vulcanici. La presenza di minerali vulcanici nelle acque di questi laghi contribuisce alla loro composizione unica e alle colorazioni spesso sorprendenti.

Dal punto di vista ecologico, i laghi vulcanici creano habitat unici. La presenza di attività termiche, come sorgenti calde e fumarole, può influenzare la temperatura dell’acqua e fornire condizioni ideali per la vita termofila, adattata a ambienti ad alta temperatura. Alcuni laghi vulcanici sostengono comunità biologiche uniche, come alghe e batteri adattati a condizioni estreme. Tuttavia, l’attività vulcanica può anche rappresentare una minaccia per gli ecosistemi circostanti. Eruzioni violente possono causare distruzioni immediate, alterando paesaggi e influenzando la flora e la fauna locali. L’emissione di gas vulcanici, come anidride solforosa e anidride carbonica, può avere impatti a lungo termine sulla qualità dell’aria e sulla composizione chimica del suolo, influenzando la vegetazione e la biodiversità.

Nonostante questi rischi, l’attività vulcanica è anche una forza formativa essenziale che ha contribuito a modellare la topografia della Terra nel corso di milioni di anni. Studiare i laghi vulcanici e la loro connessione con l’attività vulcanica fornisce un’importante finestra sulla storia geologica del nostro pianeta e sugli adattamenti unici delle forme di vita a questi ambienti unici. Inoltre, la ricerca è fondamentale per comprendere e mitigare i potenziali rischi associati all’attività vulcanica nelle regioni abitate.