LG svela il futuro delle smart home: l’assistente robotico dotato di IA

LG ha lanciato un’anteprima entusiasmante di una delle sue più recenti innovazioni destinate a rubare la scena al CES 2024, l’evento di punta per le tecnologie all’avanguardia. L’azienda coreana sta per presentare un assistente robotico progettato per “le smart home del futuro”, un progetto alimentato dall’intelligenza artificiale. Sebbene ancora privo di un nome definitivo, questo affascinante compagno tecnologico promette di rivoluzionare il modo in cui interagiamo con la nostra casa.

Il cuore di questa nuova creazione è la sua abilità straordinaria di muoversi, imparare, comprendere e persino partecipare a conversazioni complesse. Dotato di un sistema derivato dalla guida autonoma e di due gambe munite di ruote, il robot può navigare agilmente all’interno dell’ambiente domestico. Le gambe, con le loro articolazioni avanzate, consentono al dispositivo di comunicare verbalmente ed esprimere emozioni attraverso movimenti precisi e significativi. L’intelligenza artificiale multimodale del robot combina il riconoscimento vocale e delle immagini con l’elaborazione del linguaggio naturale, garantendo un’interazione fluida e intuitiva.

Questo assistente robotico di LG si presenta come un vero e proprio hub per la smart home, con la capacità di comandare e gestire una vasta gamma di elettrodomestici e dispositivi smart connessi a Internet. La collaborazione con Qualcomm ha portato alla piattaforma Robotics RB5, che offre funzionalità avanzate come il riconoscimento facciale attraverso una fotocamera integrata. Inoltre, il dispositivo è equipaggiato con altoparlanti e diversi sensori che raccolgono dati ambientali in tempo reale, compresi temperatura, umidità e qualità dell’aria, fornendo un’analisi continua e approfondita.

Non solo un semplice assistente domestico, ma anche una telecamera di sicurezza avanzata, il robot LG è in grado di svolgere funzioni di controllo a distanza, diventando un alleato prezioso per chi ha animali domestici. Può inviare notifiche tempestive per segnalare finestre aperte o luci accese, e analizzare tono di voce ed espressioni facciali per selezionare musica o altri contenuti in linea con lo stato d’animo dell’utente.

Lyu Jae-cheol, Presidente di LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company, ha dichiarato entusiasta: “Il nostro innovativo assistente per la smart home combina tecnologie di mobilità autonoma e intelligenza artificiale all’avanguardia con capacità di comunicazione e servizi avanzati per aiutare le persone a liberarsi dalle faccende domestiche.” LG, focalizzata sulla fornitura di soluzioni per una vita intelligente, continuerà a sviluppare tecnologie mirate a rendere la vita domestica sempre più intelligente e piacevole.

Resta da scoprire i dettagli su prezzi e disponibilità, con la speranza che LG sveli ulteriori informazioni durante il CES che aprirà i battenti il 9 gennaio.