Lollobrigida: “carne sintetica poltiglia uguale per tutti, abbiamo detto no”

MeteoWeb

”La carne sintetica è una poltiglia uguale per tutti che puoi distribuire facilmente con la produzione in mano di poche industrie. Hanno detto che è un cibo che serve all’élite, ai vegetariani che magari dicono che potrebbero mangiarla. Ma non è così, i ricchi mangeranno prodotti di alta qualità invece ai poveri gli daranno prodotti fatti in laboratorio”. Lo ha detto Francesco Lollobrigida, Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ospite di Atreju a Roma alla tavola rotonda ‘Il valore della qualità per il benessere di persone e imprese’.

“Non ci arrendiamo a un mondo diviso in caste ma vogliamo dare cibo a tutti, buon cibo a tutti. Ecco il Piano Mattei di Giorgia Meloni, collaborare e far crescere l’Africa con l’autosufficienza alimentare. Sarà il primo punto del G7 che l’Italia presiederà”, ha detto ancora Lollobrigida.