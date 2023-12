La Luna alterata dall’attività umana, iniziata la nuova era dell’Antropocene lunare

MeteoWeb

Quando la sonda sovietica Luna 2 è atterrata sulla superficie lunare nel 1959, è divenuto il primo oggetto di fabbricazione umana a toccare il satellite. Secondo un trio di accademici, l’impatto di Luna 2 ha segnato anche l’alba di una nuova era nella storia naturale del satellite: un’era in cui gli esseri umani hanno cominciato ad alterare il mondo in modi senza precedenti. E’ stato chiamato “Antropocene lunare“.

L’era della Luna proposta rispecchia il concetto di dell’Antropocene della Terra, un’epoca geologica definita dal lasso di tempo entro il quale l’attività umana ha iniziato a deformare il nostro mondo. L’Antropocene non ha alcun riconoscimento ufficiale – e persino i suoi sostenitori discutono ancora su quando sia realmente iniziato – ma è impossibile negare che, nonostante tutto, gli esseri umani stanno cambiando permanentemente il pianeta. Lo stiamo facendo in un’incredibile quantità di modi, dalla caccia alle specie all’estinzione, all’immissione di gas serra nell’aria, all’illuminazione di una notte un tempo buia con luci elettriche e all’abbattimento di alberi per fare spazio alle autostrade.

In questo contesto, gli accademici ora sostengono che gli esseri umani sono diventati la forza dominante anche nel modellare l’ambiente lunare. Anche se nessun essere umano vive permanentemente sulla Luna, gli autori sostengono che questo Antropocene lunare è iniziato nel 1959. Da allora abbiamo spostato la regolite lunare, abbiamo lasciato sulla superficie lander, bandiere, esperimenti scientifici, palline da golf ed escrementi umani.

“Sulla Luna, sosteniamo che l’Antropocene lunare sia già iniziato, ma vogliamo evitare danni ingenti o un ritardo nel suo riconoscimento,” ha dichiarato Justin Holcomb, archeologo del Kansas Geological Survey. Se alcune missioni in decenni hanno dato vita ad un Antropocene lunare, ciò che verrà in futuro sarà molto, molto più radicale. Gli esseri umani stanno pianificando di inviare una nuova ondata di missioni sulla Luna nella speranza di stabilire una presenza duratura e di sfruttarne le risorse.

Holcomb ritiene che l’esplorazione spaziale sul satellite dovrebbe essere protetta come patrimonio culturale. “Il concetto di Antropocene lunare mira ad aumentare la consapevolezza e la contemplazione riguardo al nostro impatto sulla superficie lunare, nonché alla nostra influenza sulla conservazione dei manufatti storici,” ha affermato.

Gli autori hanno pubblicato la loro ipotesi su Nature Geosciences l’8 dicembre.