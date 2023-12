Spettacolare fenomeno nel cielo siciliano: la Luna risplende sulla “Cintura di Venere” | FOTO

MeteoWeb

Nella magica Sicilia, un’immagine mozzafiato – realizzata da Gianni Tumino – ha catturato la Luna Piena in tutto il suo splendore, illuminando il cielo notturno. La scena è arricchita dalla presenza affascinante della “Cintura di Venere“, uno spettacolo celeste. Il paesaggio di Aci Castello (CT), con i suoi contorni suggestivi (immagine in calce), aggiunge un tocco di magia a questa visione straordinaria. La foto racchiude l’incanto della notte siciliana, un connubio perfetto tra natura e cultura in un momento senza tempo.

La “Cintura di Venere”

La Cintura di Venere è un fenomeno ottico atmosferico che si manifesta al tramonto o all’alba, quando il Sole è appena sotto l’orizzonte. Si presenta come una fascia di colori rosa e viola visibile sull’orizzonte opposto al Sole. Questa banda colorata è causata dalla diffusione della luce solare nell’atmosfera, che separa i raggi solari in diverse lunghezze d’onda. La Cintura di Venere è un fenomeno affascinante spesso osservato in luoghi con orizzonti sgombri da ostacoli, aggiungendo un tocco magico all’esperienza crepuscolare.

I Faraglioni di Aci Trezza

Nella foto realizzata da Gianni Tumino il 26 dicembre alle 16:47, trovano spazio anche i Faraglioni di Aci Trezza, che emergono dal Mar Ionio come maestose sculture di basalto. Legati alle leggende mitologiche, questi picchi rocciosi, scolpiti dall’erosione marina, creano un’atmosfera incantevole. Icona della costa ionica, i Faraglioni di Aci Trezza offrono uno spettacolo scenografico indimenticabile.