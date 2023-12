Spettacolo celeste: arriva la Luna Fredda, l’ultima e la più alta dell’anno

MeteoWeb

L’ultima Luna Piena del 2023, la “Luna Fredda“, è la 13ª dell’anno e apparirà in tutto il suo splendore mentre sorge a Est proprio mentre il Sole tramonta a Ovest. Chiamata anche “Luna delle Lunghe Notti”, “Luna Dopo Yule”, “Luna del Lupo” nelle nazioni celtiche e “Luna della Quercia”, la Luna Piena di dicembre è anche quella più alta dell’anno.

Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla “Luna Piena Fredda”, quando, dove e come vederla quando sarà più grande e luminosa.

Quand’è la “Luna Fredda”?

La “Luna Fredda” sarà ufficialmente illuminata al 100% alle 01:33 ora italiana del 27 dicembre 2023, ma il momento in cui vederla varia a seconda della località dell’osservatore.

È consigliabile ammirare il nostro satellite mentre sorge: sembrerà più grande di quanto non sarà in qualsiasi altro momento della notte, ma solo per circa 15 minuti. Ha anche un impatto maggiore perché viene vista al crepuscolo, non al buio. Tuttavia, questo mese è possibile vedere il sorgere della Luna Piena durante il tramonto solo in Europa e nella parte orientale del Nord America.

La 13ª Luna Piena

La “Luna Fredda” è la 13ª Luna Piena del 2023. Come può accadere se normalmente c’è una Luna Piena ogni mese? La Luna impiega 29,53 giorni per orbitare attorno alla Terra e un anno solare dura 365 giorni. Tuttavia, 12 orbite della Luna attorno alla Terra richiedono 354 giorni. Rimangono 11 giorni. Quindi, se il primo plenilunio dell’anno si verifica prima dell’11 gennaio, ci saranno 13 pleniluni. È ciò che è successo quest’anno, con la “Luna del Lupo” nella notte tra 6 e 7 gennaio. Esattamente 354 giorni dopo, la “Luna Fredda” sorgerà per diventare la tredicesima e ultima luna piena del 2023.

La Luna Piena più alta dell’anno

La Luna Piena di dicembre è sempre nel punto più alto nel cielo. Nei giorni intorno al Solstizio, la notte più lunga dell’anno, la “Luna Fredda” prende un percorso più alto, più a Nord, attraverso il cielo notturno. Ciò perché la Luna è opposta al Sole, che in questo periodo dell’anno è basso nel cielo. Di conseguenza, la Luna resta sopra l’orizzonte più a lungo rispetto ad altri periodi dell’anno e passa il più vicino possibile allo zenit (il punto direttamente sopra di noi) rispetto al resto dell’anno.

La “Luna Fredda” appartiene al 2024

Le stagioni astronomiche iniziano e finiscono con i solstizi e gli Equinozi. Poiché il Solstizio di dicembre è “scoccato” ieri, 22 dicembre, è iniziata la stagione invernale. Quindi, anche se può sembrare che questo plenilunio appartenga al 2023, in realtà fa parte del 2024.

Il momento migliore per vedere la “Luna Fredda”

La Luna Piena appare più impressionante quando viene vista all’orizzonte orientale subito dopo che il Sole è tramontato a Ovest. La “Luna Fredda” sarà ufficialmente illuminata al 100% alle 01:34 di mercoledì 27 dicembre, ma poiché le migliori opportunità di vederla in ascesa si hanno durante il crepuscolo, solo l’Europa e la costa orientale del Nord America potranno beneficiarne.

La “Luna Fredda” sorgerà a Est subito dopo il tramonto, brillerà tutta la notte e poi tramonterà a Ovest vicino all’alba.

Quando sarà il prossimo plenilunio?

La Luna Piena successiva alla “Luna Fredda” sarà la “Luna del Lupo” il 25 gennaio 2025, la 2ª Luna Piena invernale e la prima delle 12 Lune Piene del 2024.