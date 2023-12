Maltempo Alto Adige: nevica al Brennero, quota neve in calo nella notte

MeteoWeb

In Alto Adige, il primo weekend di dicembre sarà all’insegna della neve e delle basse temperature. Da alcune ore, nevica tra Vipiteno e il Passo del Brennero, le corsie dell’autostrada ‘A22 del Brennero’ sono innevate. Nella notte, il limite delle nevicate scenderà anche al di sotto dei 1.000 metri. Alle quote più alte, le precipitazioni potrebbero portare anche fino a 40cm di neve. La perturbazione dovrebbe attenuarsi nel tardo pomeriggio di domani, sabato 2 dicembre.

Molta neve sta cadendo in Austria dove sono attesi fino a 80 centimetri. Le zone che saranno più colpite sono quelle del Tirolo. L’allerta meteo è di livello 3 ‘arancione’ su una scala di 4. Disagi alla circolazione e incidenti vengono segnalati in Alta Austria. In Bassa Austria un’autocisterna con un carico di 29.000 litri di carburante è uscita di strada ribaltandosi.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: