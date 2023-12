Piogge incessanti e venti violenti in Australia, il ciclone Jasper devasta il Queensland | FOTO

MeteoWeb

In Australia, le squadre della Protezione Civile australiana sono in campo nel Nord/Est del Paese a seguito del passaggio del ciclone tropicale Jasper: la tempesta ha provocato inondazioni sulle principali autostrade, abbattuto alberi e lasciato senza elettricità ben 40mila persone. Le regioni costiere sono state colpite da venti violenti e allagate dai fiumi in piena quando il ciclone ha colpito il Mar dei Coralli. Pur essendo in fase di attenuazione, persiste un elevato rischio di piogge intense e forti raffiche di vento dannose.

Le squadre di pronto intervento dei vigili del fuoco e dei servizi di emergenza del Queensland sono state dispiegate per liberare le principali strade ostruite da alberi caduti e linee elettriche danneggiate. Il tesoriere di stato, Cameron Dick, ha dichiarato che tra le 40mila case e aziende rimaste senza elettricità, ben 25mila si trovano nella città turistica di Cairns. Shane Chelepy, coordinatore dei disastri dello stato del Queensland, ha confermato che al momento non sono stati segnalati “feriti gravi o perdite di vite umane“.

Onde, venti intensi e piogge violente hanno colpito la località balneare di Palm Cove, portando alla chiusura di ristoranti solitamente affollati e hotel di lusso. La situazione rimane critica, con le squadre di soccorso al lavoro per affrontare gli impatti del ciclone e ripristinare la normalità nelle zone colpite.