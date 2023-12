Maltempo, Australia orientale nella morsa delle tempeste: diverse vittime per annegamento e alberi crollati | FOTO

MeteoWeb

Almeno 11 persone, compresi 2 minorenni, hanno tragicamente perso la vita questa settimana in Australia orientale a causa di forte maltempo, sia per annegamento che per la caduta di alberi, secondo le autorità. Un giovane studente è deceduto quando un imponente ramo di un albero è crollato su di lui mentre si trovava con la sua famiglia a Gowangardie, nel Sud/Est dello stato di Victoria, come riportato dalla polizia locale. Nel Victoria, le autorità hanno confermato altri 3 decessi tra martedì e mercoledì a causa degli eventi meteorologici avversi.

Nel vicino Queensland, nel Nord/Est del Paese, il bilancio delle vittime è salito a 7, tra cui una bambina di 9 anni travolta da un’alluvione. Le tempeste hanno portato piogge torrenziali e venti con velocità fino a 100 km/h, causando inondazioni e, in alcuni casi, grandinate. Nel Queensland meridionale, più di 124mila persone sono rimaste senza elettricità il giorno di Natale, e al momento circa 45mila sono ancora interessate da blackout.

Maltempo in Australia anche nei prossimi giorni

Il Bureau of Meteorology prevede ulteriori tempeste intense nel Sud/Est del Queensland nel corso del fine settimana. Nel frattempo, i temporali che hanno colpito il Nuovo Galles del Sud tra domenica e martedì hanno provocato allagamenti di strade a Sydney e danni all’aeroporto della città. Numerose abitazioni sono state danneggiate dalla grandine in diverse zone di questa giurisdizione.

L’Australia, nonostante la sua solita stagione estiva secca a causa del fenomeno di El Niño, che comporta correnti anomale nell’Oceano Pacifico, sta affrontando una stagione caratterizzata da forti piogge lungo la costa orientale.