Maltempo Basilicata, in 38 comuni danni all’agricoltura per le piogge dei mesi scorsi

Sono 38 i Comuni della Basilicata che rientrano nell’elenco redatto dalla Regione per il ristoro dei danni provocati dalle piogge persistenti di maggio e giugno, per la dichiarazione della calamità che è prevista dal fondo di solidarietà nazionale per l’agricoltura. Gli interventi, previsti dal Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102, includono contributi fino all’80% del danno accertato, prestiti ad ammortamento quinquennale a tassi agevolati e agevolazioni previdenziali per le aziende colpite.

”La Regione ha agito tempestivamente per riconoscere il carattere di eccezionalità di questi eventi meteorologici – ha detto l’assessore alle politiche agricole Alessandro Galella – e per supportare le comunità agricole colpite. È essenziale che il settore agricolo, fondamentale per la nostra economia regionale, riceva tutto il sostegno necessario in questi momenti difficili. Questa situazione ha richiesto un’azione coordinata e una risposta rapida. La collaborazione tra le autorità locali, gli esperti agricoli e gli organi di gestione del territorio è stata fondamentale per una valutazione accurata dei danni e per l’attivazione tempestiva di misure di supporto”. Secondo Galella, ”questi eventi estremi – ha aggiunto – ci ricordano l’importanza di investire in pratiche agricole sostenibili e in infrastrutture resilienti. La Regione è impegnata a sviluppare strategie a lungo termine per affrontare questi cambiamenti climatici e per garantire la prosperità continua del nostro settore agricolo”.

I Comuni interessati nella provincia di Potenza sono Acerenza, Atella, Banzi, Barile, Chiaromonte, Forenza, Genzano Di Lucania, Ginestra, Grumento Nova, Lavello, Maschito, Melfi, Montemilone, Noepoli, Oppido Lucano, Rapolla, Rionero In Vulture, Ripacandida, Roccanova, Sant’Arcangelo, Senise, Tolve, Venosa e Viggiano. Nella provincia di Matera, i Comuni interessati sono Bernalda, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova Siri, Pisticci, Pomarico, San Giorgio Lucano, Scanzano Jonico, Tricarico e Tursi.