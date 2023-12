Maltempo, bufera di neve in provincia di Sondrio: chiusa statale a Madesimo

MeteoWeb

La SS36 “Del Lago di Como e dello Spluga” è provvisoriamente chiusa al traffico dal km 140,600 al km 147, 000, a Madesimo, in provincia di Sondrio, per una bufera di neve in corso: lo ha reso not Anas, avvertendo che la strada statale “rimarrà chiusa, per ragioni di sicurezza, fino al miglioramento delle condizioni meteo“.

