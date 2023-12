Maltempo, forti piogge in Campania: esonda il Lago Patria | FOTO

MeteoWeb

Forti piogge stanno colpendo oggi la Campania, dove finora si registrano punte di 66mm. Spiccano i seguenti dati pluviometrici: 66mm nel Parco Nazionale del Vesuvio, 65mm a Nocera, 62mm a Roccapiemonte, 58mm a Volla, 55mm a Ercolano, Portici, 52mm a Torre del Greco, Cava de’ Tirreni, 48mm a San Sebastiano al Vesuvio, Corbara, 46mm a Casalnuovo, 42mm a Salerno, 41mm a Napoli (porto), Avellino, 32mm a Caserta.

Il maltempo ha causato gravi disagi nella zona del Lago Patria, nel Napoletano, che è la provincia più colpita. Dopo le intense piogge delle ultime ore, il lago è esondato invadendo la circumlago (la strada che costeggia lo specchio d’acqua) e i terreni circostanti, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto. Da anni, si attende l’avvio di opere di manutenzione della strada.

Il maltempo sta provocando problemi anche alla regolare circolazione dei mezzi di trasporto. Uno dei maggiori disagi si segnala in Circumvesuviava, dove una tratta risulta al momento bloccata. Come fa sapere l’Ente Autonomo Volturno, “a causa delle avverse condizioni meteorologiche sulla linea Napoli-Poggiomarino, la tratta tra Pompei e Poggiomarino è interrotta”. I treni in partenza da Napoli limitano dunque la corsa a Pompei; i treni per Napoli effettuano partenza da Pompei. I primi effetti sono che il treno delle 14:14 da Napoli per Poggiomarino è soppresso da Pompei a Poggiomarino, mentre quello delle 16:06 da Poggiomarino per Napoli è soppresso da Poggiomarino a Torre Annunziata.

