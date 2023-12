Maltempo, ciclone nel Canale di Sicilia provoca piogge su Malta, Sicilia, Calabria e Sardegna. Il meteo per il weekend

MeteoWeb

Il Ciclone che sta condizionando il meteo sull’Italia nel lungo weekend dell’Immacolata continua a provocare piogge e maltempo all’estremo Sud in queste ore. A Malta abbiamo avuto forti piogge al mattino con 13mm a Msida, Mosta e Dingli, 11mm a Luqa, 9mm a Zaghra, 8mm a San Lawrenz e Valletta, 7mm a Selmun e Benghajsa, 6mm a Zewkija, ma il maltempo sta interessando anche Calabria, Sicilia e Sardegna.

In Sicilia sono caduti 32mm di pioggia a Trappeto (Catania), 24mm a Nicolosi, 22mm a Pantelleria, 21mm a Linguaglossa, 17mm ad Aragona, 16mm a Ispica e Noto, 15mm a Ragusa e Agrigento, 13mm a Palazzolo Acreide, 12mm a Licata, Scicli e Caltagirone, 11mm ad Augusta, Pachino, Butera e Rieti, 10mm ad Acireale, Francofonte e Santa Croce Camerina, 8mm a Lentini, 7mm a Siracusa, 6mm a Trapani, 2mm a Palermo. Sull’Etna è caduta nuovamente la neve oltre i 1.600/1.700 metri di altitudine.

In Sardegna abbiamo 29mm a Villaputzu, 21mm a Baunei, 18mm a Lanusei, 17mm a Castiadas e Genna Silana, 16mm a Punta Tricoli, 14mm a Jerzu, 12mm a Tertenia.

Nelle prossime ore le condizioni meteo miglioreranno al Sud con il ciclone che si allontanerà verso Grecia e Libia, ma una nuova perturbazione atlantica porterà molte nubi e qualche pioggia al Nord (soprattutto in Liguria e Toscana) con abbondanti nevicate sulle Alpi tra stasera e domattina. Domattina, domenica 10 dicembre, il maltempo interesserà ancora Toscana, Umbria, Lazio e Campania, per poi estendersi nel pomeriggio-sera sul basso Tirreno tra Calabria e Sicilia.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione: