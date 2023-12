Maltempo e freddo in Cina: Pechino sotto la neve, oltre 500 feriti per scontro tra treni della metro

MeteoWeb

Il bilancio dello scontro tra 2 treni della metropolitana di Pechino, avvenuto sotto una fitta nevicata, è di 515 feriti, di cui 102 con fratture, secondo quanto riportato dalle autorità locali cinesi. L’incidente è avvenuto giovedì sera ora locale nella zona montuosa occidentale della capitale cinese, lungo una parte in superficie della linea Changping della metropolitana.

Le condizioni climatiche avverse, con binari scivolosi a causa della neve, hanno provocato la frenata automatica del primo treno, mentre il secondo, che lo seguiva e si trovava su un tratto in discesa, non è riuscito a frenare in tempo. Le operazioni di soccorso, gestite dal personale medico di emergenza, dalla polizia e dalle autorità dei trasporti, hanno portato all’evacuazione di tutti i passeggeri intorno alle 23. Al momento, 25 passeggeri sono sotto osservazione, mentre 67 rimangono ricoverati in ospedale venerdì mattina.

Le nevicate eccezionalmente abbondanti, iniziate mercoledì, hanno determinato la sospensione di tratte ferroviarie e la chiusura delle scuole. Persiste l’allerta per strade ghiacciate, temperature estreme e ulteriori precipitazioni nevose, con previsioni di temperature che dovrebbero scendere a -11°C durante la notte. Nonostante le avverse condizioni meteorologiche, al momento non sono state segnalate vittime a causa delle tempeste invernali che hanno interessato un’ampia fascia della Cina settentrionale. È da notare che, sebbene gli inverni a Pechino siano generalmente freddi, le nevicate abbondanti sono considerate eventi rari.