Maltempo e neve, l’aeroporto di Glasgow annuncia sospensione dei voli

L’aeroporto di Glasgow, in Scozia, ha ufficialmente comunicato la temporanea interruzione di tutti i voli a causa delle avverse condizioni meteorologiche causate da un’intensa nevicata. L’aeroporto scozzese ha informato che le squadre operative sono state mobilitate già dalla serata di ieri al fine di garantire una rapida ripresa delle operazioni aeroportuali. L’aeroporto ha suggerito ai viaggiatori di verificare costantemente lo stato dei propri voli per eventuali aggiornamenti.

Le temperature nel Regno Unito hanno registrato una significativa diminuzione, raggiungendo addirittura i -10°C in alcune zone durante la notte. Attualmente, sono in vigore alcune allerte meteo per la costa settentrionale e il Sud/Ovest della Scozia, così come per il Sud/Ovest e l’Est dell’Inghilterra.