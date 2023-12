Maltempo, frana in Trentino: chiusa provinciale del Monte Tombio | FOTO

MeteoWeb

Nelle ultime 24 ore, il Trentino è stato interessato da una significativa ondata di maltempo, che ha innescato una frana di massi e rocce sulla strada provinciale del Monte Tombio, situata nel territorio di Riva del Garda. Il distacco di materiale franoso ha coinvolto il tratto di strada compreso tra Pranzo, nel comune di Tenno, e Deva, nella zona di Riva. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del Servizio gestione strade dell’amministrazione provinciale, in collaborazione con il sindaco di Tenno, Giuliano Marocchi, il quale ha emesso un’ordinanza urgente per la chiusura della strada provinciale.

Attualmente, i tecnici sono impegnati nella valutazione della stabilità delle pareti rocciose che fiancheggiano l’arteria stradale interessata. Nel frattempo, è stata implementata la viabilità alternativa che prevede il percorso attraverso il lago di Tenno e il collegamento dei Molini, offrendo un’opzione di percorso per coloro che devono raggiungere Riva del Garda partendo da Campi e Pranzo. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

