Maltempo Friuli: richieste di ristoro danni per 665 milioni per gli eventi di luglio-agosto

A seguito dell’ondata di maltempo registrata a luglio e agosto scorsi in Friuli Venezia Giulia, attraverso l’apposito portale online, “sono state raccolte 29.364 domande di contributo” per il ristoro dei danni da parte di privati e aziende, per “un valore di 665,1 milioni”. Lo ha reso noto l’assessore regionale alla Protezione Civile, Riccardo Riccardi, durante un incontro a Trieste, precisando poi che per “i veicoli sono state finanziate il 68% delle istanze per un valore di 5.225.000 euro, per gli edifici il 91% per 96.408.000 euro, per le imprese non agricole il 99% per 25 milioni, per le imprese agricole il 98% per 16,5 milioni”.

Per quanto riguarda il cronoprogramma per l’erogazione dei contributi, ha aggiunto Riccardi, “entro il primo trimestre 2024 verrà emessa la comunicazione di concessione del ristoro, in modo progressivo e in base all’istruttoria e alle istanze di regolarizzazione. Per gli edifici per cui sarà previsto un ristoro superiore a 5mila euro, dal primo febbraio al 31 dicembre 2024 sarà possibile richiedere l’anticipazione fino al 50% dell’importo concesso. Le liquidazioni partiranno da marzo 2024 e saranno erogate entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta“.

Fedriga: “stanziati 150 milioni per l’emergenza maltempo di luglio-agosto”

“Il Friuli Venezia Giulia è la regione che, a seguito della drammatica ondata di maltempo della scorsa estate, ha investito maggiori risorse per dare una risposta celere ed efficace alla situazione emergenziale. Ancora una volta abbiamo dimostrato di saper reagire con tempestività nel momento del bisogno, con 150 milioni di euro prontamente stanziati. Una risposta importante, resa possibile da una struttura organizzativa altamente efficiente e da una fattiva collaborazione con le amministrazioni locali“, ha affermato il Presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.

Il procedimento contributivo approvato dalla giunta, come è stato spiegato, è semplificato dalla possibilità di presentare le richieste di ristoro tramite autocertificazione. “Una scelta – ha osservato Fedriga – che deve essere accompagnata da un forte senso di responsabilità pubblica. Saranno attivati in tal senso gli opportuni controlli. Contiamo su provvedimenti semplificatori anche a livello nazionale: non si possono aspettare le emergenze per velocizzare le procedure”.