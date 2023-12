Maltempo in Inghilterra: caos per tunnel ferroviario allagato, diversi Eurostar cancellati

MeteoWeb

Il caos regna in Inghilterra in vista dei festeggiamenti di fine anno, a seguito dell’annullamento improvviso, solo questa mattina, di almeno 14 corse sulla rete Eurostar. Questa decisione è stata presa a causa di un’interruzione della linea ferroviaria nelle vicinanze di Londra, la quale ha generato effetti negativi anche sui treni Southeastern. In quello che è considerato uno dei fine settimana più affollati dell’anno per i viaggi in treno, migliaia di passeggeri si troveranno ora bloccati.

La causa principale di queste cancellazioni è rappresentata dall’allagamento di un tunnel nel Sud del Paese, provocato dalle avverse condizioni meteo. I servizi Eurostar da Londra sono stati interrotti “fino alla fine della giornata” a causa delle forti piogge e venti: oggi non sarà operativo alcun servizio ad alta velocità tra Ebbsfleet International e London St Pancras International, poiché un tunnel sotto il Tamigi è stato invaso dall’acqua.

Nel frattempo, è stato emesso un allarme per le inondazioni in oltre 100 aree del Paese, in previsione di piogge, venti e neve che colpiranno alcune regioni. Il maltempo ha creato una situazione di grande disagio, impattando pesantemente il trasporto ferroviario e generando problemi diffusi in molte zone del Regno Unito.