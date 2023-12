Maltempo, neve fino ai 300 metri in Emilia Romagna: possibili fiocchi in alta pianura | FOTO

MeteoWeb

La neve sta imbiancando l’Appennino in Emilia Romagna, dove nevica diffusamente a partire dai 300 metri di quota. Brinate diffuse e locali gelate al risveglio oggi sulle pianure centro-orientali della regione, con temperature minime diffusamente di -2/-3°C nelle aree extraurbane e di aperta campagna e valori prossimi o leggermente inferiori a 0°C sulla costa. La neve sta accompagnando l’apertura degli impianti nel comprensorio del Monte Cimone, maggiore rilievo dell’Appennino settentrionale e della regione Emilia Romagna. Nelle prossime ore, la neve potrebbe scendere velocemente anche in alta pianura, ma senza particolari accumuli.

