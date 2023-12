Maltempo, la neve imbianca l’Appennino Abruzzese: bufera con raffiche di oltre 150km/h sul Gran Sasso | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Bianco risveglio per l’Appennino abruzzese oggi. Giornata di bufera di neve e vento sul Gran Sasso, con raffiche persino superiori ai 150km/h che spazzano via la neve che cade dal cielo e quella che è depositata al suolo, come segnala la pagina Facebook Meteo Aquilano. Le temperature sono ampiamente negative. Al Rifugio Duca degli Abruzzi, la temperatura minima è stata di -10,4°C mentre a Campo Imperatore è stata di -8,3°C. Proprio a Campo Imperatore, si registrano valori di “windchill” da urlo, ossia -23,8°C, con il vento che ha raggiunto i 135,2km/h. Lo segnala la pagina Facebook “Meteo AQ Caput Frigoris”. “Il windchill è un valore in grado di descrivere la sensazione del freddo del nostro corpo in presenza di vento, che con la sua azione è in grado di rimuovere lo strato caldo intorno all’epidermide. Non deve, pertanto, considerarsi come un valore reale di temperatura”, viene spiegato.

Bufera di neve e vento sul Gran Sasso

