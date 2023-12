Maltempo e neve, traffico bloccato al Brennero

MeteoWeb

Bloccato il traffico autostradale sull’autostrada A22 del Brennero in direzione Nord tra Vipiteno e il Brennero a seguito delle forti nevicate sul versante austriaco: è quanto ha comunicato il centro viabilità dell’Autobrennero e la centrale viabilità della Provincia di Bolzano. Sempre in direzione Nord, da Bressanone fino a Vipiteno si registra una coda di mezzi pesanti a seguito del blocco in territorio austriaco. Chiusa in Austria anche la Bundesstrasse B182 tra la frontiera del Brennero e Gries am Brenner.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: