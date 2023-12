Maltempo nei Paesi Bassi: porti allagati, a Rotterdam attivata la gigantesca barriera Maeslantkering

MeteoWeb

Il maltempo ha colpito nelle scorse ore i Paesi Bassi, dove durante la notte diverse strade intorno ai porti sono state allagate in alcune città costiere del Mare del Nord, tra cui Scheveningen, il sobborgo balneare dell’Aia. Nel contesto di questa tempesta, una donna è stata gravemente ferita a Wilp, città orientale dei Paesi Bassi, a causa della caduta di un albero.

Un evento eccezionale si è verificato a Rotterdam, dove la gigantesca barriera Maeslantkering è stata attivata automaticamente per la prima volta. Questa barriera, progettata per proteggere Rotterdam dagli alti livelli del mare, è stata chiusa insieme alle altre cinque principali barriere anti-uragano del Paese a bassa quota, poiché l’acqua ha raggiunto livelli critici. È la prima volta che tutte e 6 le barriere vengono chiuse contemporaneamente. L’autorità nazionale per le acque e le infrastrutture ha dichiarato che questa è un’occasione senza precedenti. Fortunatamente, stamattina tutte le barriere sono state riaperte grazie al calo della forza dei venti, riducendo il rischio di inondazioni e ripristinando la normale situazione di sicurezza.