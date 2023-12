Maltempo, la tempesta Zoltan infuria in Germania: mareggiate e inondazioni, Amburgo sott’acqua | FOTO

MeteoWeb

La violenta tempesta “Zoltan” sta colpendo duramente la Germania, causando notevoli danni, provocando e minacciando mareggiate e inondazioni lungo la costa del Mare del Nord e ad Amburgo. Ad Amburgo (foto nella gallery), l’Agenzia federale marittima e idrografica (BSH), citata dall’emittente Ard, prevede un aumento del livello dell’acqua fino a circa 3 metri sopra la media dell’alta marea. La polizia ha consigliato di evitare la zona interessata. Gli esperti della BSH indicano forti tempeste anche lungo la costa della Frisia orientale e nella zona del Weser, con livelli di piena che potrebbero superare i 3 metri sopra la media. La Frisia settentrionale si prepara a un livello dell’acqua fino a 2,50 metri sopra la media dell’alta marea.

Zoltan sta generando notevoli interruzioni nel traffico ferroviario, con numerose cancellazioni e ritardi nei trasporti regionali e a lunga percorrenza da giovedì. Ulteriori ritardi e cancellazioni sono attesi oggi, soprattutto sulle linee ferroviarie del Nord, con possibili disagi tra Amburgo e Francoforte, Amburgo e Monaco di Baviera, e tra Colonia e Kassel.

Le conseguenze della tempesta si fanno sentire anche in diversi Laender. Nella Renania Settentrionale-Vestfalia, gli operatori di soccorso stanno affrontando numerose emergenze, con danni significativi ai tetti delle case, demolizioni di impianti fotovoltaici e interruzioni nel traffico ferroviario dovute a detriti e alberi caduti. Anche nell’Assia centrale, i danni stimati raggiungono i 130mila euro, principalmente causati dalla caduta di rami e alberi. Sassonia-Anhalt e lo Schleswig-Holstein segnalano danni simili.

L’Ufficio statale per la gestione delle acque, delle coste e della natura della Bassa Sassonia ha emesso un avviso di inondazione per l’intero Land. Zoltan ha comportato la chiusura di mercatini di Natale e la cancellazione di servizi di traghetti, incluso il collegamento tra Rostock e Gedser in Danimarca. Il ponte Fehmarnsund nello Schleswig-Holstein è stato completamente chiuso, e la tempesta dovrebbe persistere nelle prossime ore con raffiche di vento superiori ai 100 km/h.