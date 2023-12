Maltempo Toscana, tanti danni per vento e mareggiate: l’acqua del mare invade Livorno e Marina di Pisa | FOTO

MeteoWeb

Un forte vento con raffiche anche di oltre 120km/h sferza la Toscana oggi, provocando danni e disagi sia sulla costa che nelle località dell’entroterra. I vigili del fuoco del comando di Arezzo sono intervenuti in viale Santa Margherita per un albero caduto su una vettura con una persona all’interno. Fortunatamente il conducente non ha subito conseguenze. I pompieri hanno poi provveduto a rimuovere la pianta per poter ripristinare la normale viabilità. Un altro albero è caduto poi a Quarrata (Pistoia), in via Nuova, finendo su un’abitazione che al momento non risulta abitata. Intervenuti i Vigili del Fuoco che stanno provvedendo al taglio della pianta per poi eseguire la rimozione tramite l’utilizzo di una autogru. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso.

Disagi per il maltempo anche in Versilia (Lucca): a Viareggio chiusa per allagamento via della Foce, chiuso il viale dei Tigli e le pinete. Al momento ha tenuto la duna di sabbia sulla spiaggia realizzata a difesa dalle mareggiate. Il canale Burlamacca è al limite, ma è sotto controllo. Diversi interventi dei vigili del fuoco per caduta alberi e pali luce. La mareggiata ha creato problemi a diversi stabilimenti balneari a Lido di Camaiore dove, a differenza di quanto fatto a Viareggio, non è stata realizzata la duna di sabbia che ha frenato il mare. A Lido l’acqua ha così invaso la spiaggia e gli scantinati di diversi bagni creando problemi e ulteriori danni fra le proteste dei balneari.

A Montigiano, frazione del comune di Massarosa (Lucca) è caduta una pianta e un palo di cemento e della luce e circa 13 abitazioni sono isolate, ma sono sul posto operai della Protezione Civile in attesa della ditta per la rimozione del palo dell’Enel in via del Palazzetto. Rinviata poi all’8 dicembre, a causa delle condizioni meteo, in particolare quelle riguardanti del vento e del mare, l’inaugurazione del Natale al Forte dei Marmi prevista per oggi pomeriggio, confermato solo il concerto stasera nella Chiesa di Sant’Ermete.

Intanto, a causa della mareggiata, danni si registrano sul lungomare di Livorno e alla Terrazza Mascagni (vedi foto della gallery scorrevole in alto). L’acqua del mare, come ha spiegato il sindaco Luca Salvetti, ha nuovamente invaso la spianata della Terrazza ed è entrata nella struttura dell’Acquario e in quelle vicino agli ingressi dei bagni Tirreno. La parte rivolta al mare del gabbione dei bagni Pancaldi ha ceduto. Ci sono state molte segnalazioni per problemi a infissi e strutture dei dehors di locali e attività commerciali: oltre cento persone stanno seguendo e gestendo le emergenze che riguardano principalmente il lungo mare e le strutture in zona Terrazza Mascagni. “Su ognuna delle segnalazioni – ha detto il sindaco – c’è stato l’intervento della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco e degli uffici tecnici e di manutenzione. Problemi, anche se più limitati rispetto alla scorsa volta, alle alberature in alcune zone cittadine. Alcuni problemi sulle forniture di energia elettrica nei quartieri di Collinaia e Salviano e le squadre Enel allertate stanno procedendo per riparare il guasto sulla bassa tensione”.

A Livorno, il viale Italia è chiuso dalla Baracchina Bianca a via Forte dei Cavalleggeri in entrambi i sensi di marcia. Il sindaco ha disposto anche la chiusura del Campo sportivo scolastico “Renato Martelli” e l’annullamento di tutte le attività nelle strutture sportive all’aperto.

I vigili del fuoco di Pisa stanno operando con 7 squadre sul territorio provinciale per far fronte ai danni causati dal forte vento. Nel video, squadre in movimento a Marina di Pisa, colpita da una mareggiata di proporzioni enormi:

Maltempo, l'incredibile mareggiata di oggi a Marina di Pisa

