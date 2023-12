Maltempo, forte vento in Molise: danni alla Villa comunale di Venafro, chiusa

MeteoWeb

Il maltempo non ha risparmiato il Molise oggi, colpito da piogge e forte vento. Registrate raffiche di 91km/h a Baranello, 82km/h a Capracotta, 79km/h a Castel San Vincenzo, 68km/h a Campochiaro, 58km/h a Santa Croce di Magliano. Raffiche sui 40km/h a Campobasso e Isernia, poco meno a Venafro (Isernia), dove il forte vento ha provocato danni al patrimonio arboreo della Villa comunale. Il sindaco, Alfredo Ricci, ha disposto la chiusura della villa. “Il forte vento ha spezzato alcuni rami – ha spiegato Ricci – anche di grosse dimensioni. Va fatta un’attenta ricognizione, oltre alla rimozione dei rami alcuni ancora pendenti. Pertanto, per precauzione, la Villa Comunale sarà chiusa fino al 18 dicembre compreso”.

