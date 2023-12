Cadono massi sulla strada: chiusa la provinciale 299 vicino Alagna, in Valsesia

MeteoWeb

A causa della caduta di massi di grosse dimensioni sulla carreggiata, la Provincia di Vercelli ha disposto la chiusura della strada provinciale 299 nel tratto tra Alagna e Riva Valdobbia, in Alta Valsesia. L’ente sta effettuando verifiche con l’elicottero per capire eventuali situazioni di pericolo del versante, e contestualmente ha già individuato una ditta reperibile per riaprire il tratto di strada al transito in sicurezza. “Stiamo verificando la possibilità di altri smottamenti – confermano dalla Provincia -, ma frattempo si raccomanda la massima attenzione“.