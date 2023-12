Meteo e Clima, in Molise 2023 da record tra caldo e venti da uragano

MeteoWeb

“In Molise nel corso del 2023 non ci sono state precipitazioni intensissime in un lasso di tempo molto ristretto, come ad esempio in Emilia–Romagna a maggio e in Toscana a novembre, ma abbiamo registrato venti estremi da uragano che per ben due volte hanno superato i 140 km/h nella nostra regione nell’arco di 7 mesi“: è quanto afferma, in un bilancio sul clima estremo del 2023, il meteorologo Rai e direttore di Meteo in Molise Gianfranco Spensieri, ricordando anche il crollo della palestra della scuola antisismica di Casacalenda (Campobasso) causato dalle raffiche di vento la notte tra il 2 e il 3 novembre.

“Il caldo che ha segnato il 2023 è stato estremo in Molise, con il picco più alto mai raggiunto di 42,4°C e la presenza costante dell’Anticiclone africano che ha portato quasi tre settimane consecutive di temperature altissime a luglio. Ma uniche sono anche le temperature di questo dicembre, devastante dal punto di vista termico con valori sui 500 metri per più giorni superiori ai 10°C,” evidenzia Spensieri. “Il 26 dicembre c’erano 10°C a Capracotta e a Campitello, i comuni montani più alti della regione, e ancora una volta il dato molto rilevante in un contesto del genere è quello della persistenza. È vero che abbiamo avuto sempre fasi alternate in un clima che cambia ma è un trend così costante e così importante di presenza di alta pressione in un periodo invernale da una parte e di secco diffuso per più settimane dall’altra, testimoniano come le cose stiano cambiando, anzi siano già cambiate“.

