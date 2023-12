Meteo, notte glaciale in Piemonte: -7°C a Cortandone | DATI

MeteoWeb

Dopo la neve arrivata fino in pianura, in Piemonte sono crollate, rendendo quella appena trascorsa una “notte glaciale“. Il rapido spostamento verso Est dell’asse di una saccatura nordatlantica, sotto la spinta di un debole promontorio di alta pressione, ha portato un miglioramento, ma con temperature diffusamente inferiori a 0°C. In merito alle temperature minime toccate nelle scorse ore, possiamo evidenziare i -7°C a Cortandone (AT), -6°C a Villardamond (TO), -5°C a Villanova Canavese (TO) e Garessio (CN), -4°C a Nichelino (TO) e Pinerolo (TO).

