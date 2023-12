Meteo Trentino: +18°C in Val Venosta, mai così caldo a Natale

MeteoWeb

In Val Venosta, nell’Alto Adige occidentale, si è verificato il periodo più caldo degli ultimi 100 anni. La vigilia di Natale ha visto la colonnina di mercurio raggiungere i +18,5°C, un record eccezionale attribuibile al fenomeno del Föhn, vento caldo e secco. Il picco di calore durante le festività si è registrato il 23 dicembre scorso nel Burgraviato, a Merano, con quasi +20°C. Il meteorologo provinciale Dieter Peterlin ha dichiarato che le temperature erano nettamente superiori alle medie pluriennali, oscillando tra i 5°C e i 10°Cin più.

Da oggi, l’Alto Adige ha registrato una significativa diminuzione delle temperature. A Bolzano, dopo oltre una settimana, la colonnina di mercurio è scesa sotto lo zero, segnando -1°C. La transizione è evidente anche nel paesaggio, che appare più autunnale che invernale, con la neve naturale presente solo sulle vette più elevate. Questo cambiamento segna la fine del periodo straordinariamente caldo, portando la regione ad affrontare una più tipica stagione invernale con temperature più fresche.

