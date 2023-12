Minimizzare l’Impatto ambientale: la scelta green per i trasferimenti aeroportuali!

MeteoWeb

Con il passare degli anni il tema del rispetto dell’ambiente ha assunto un’importanza notevole. Ormai è maturata una consapevolezza generale in ordine alla necessità di cambiare le cattive abitudini che possono danneggiare l’ambiente, a partire dall’uso eccessivo dei mezzi di trasporto, in special modo le auto.

Queste, infatti, sono ormai utilizzate anche per percorrere tratte brevi che potrebbero essere percorse in modo alternativo e più ecologico. Ad esempio, quando si pensa al trasporto aereo, si sottovalutano gli spostamenti dei viaggiatori per raggiungere i terminal. Oggigiorno esistono delle possibilità ecologiche anche per questi spostamenti brevi, al fine di minimizzare l’impatto ambientale. Anziché andare con la propria auto all’aeroporto, quindi, è possibile utilizzare una navetta, in modo da ridurre l’impatto ambientale.

Le soluzioni per raggiungere l’aeroporto in modo sostenibile

Il mezzo principale per raggiungere un aeroporto in modo sostenibile senza rinunciare al comfort è l’autobus oppure la navetta. Queste soluzioni non solo riducono l’impatto ambientale degli spostamenti, producendo minori emissioni di agenti inquinanti e di inquinamento acustico, ma riducono il traffico e garantiscono anche un viaggio molto comodo e puntale.

In poche parole, gli autobus rappresentano una soluzione efficace per unire praticità, efficienza e sostenibilità. Tra l’altro, trovare una navetta che permetta di raggiungere l’aeroporto è molto semplice visto che esistono diverse compagnie che operano in questo settore.

Un esempio è Flibco, che mette a disposizione dei propri clienti dei mezzi di ultima generazione, incluse di tutti i comfort, come connessione Wi-Fi e ricarica USB.

Una delle tratte più gettonate se parliamo di aeroporti è sicuramente il percorso tra il centro di Milano e l’aeroporto BGY. Flibco è presente anche qui, con il bus che collega Milano Centrale a Orio al Serio, avviato questa estate e che prosegue il suo servizio durante le vacanze invernali.

Tra l’altro, prenotando i biglietti sul sito o tramite app, si può approfittare di prezzi convenienti e dei 500 codici sconto validi fino al 31.12.2023 validi sulle line flibco: Milano-Orio al Serio; Torino – Caselle; Torino – Malpensa. Con il codice sconto VIAGGIA-10, ad esempio, è possibile avere uno sconto del 10% sul prossimo viaggio Flibco.

Perché scegliere mezzi alternativi per raggiungere l’aeroporto

Sono svariati i motivi per i quali si dovrebbero usare mezzi alternativi per raggiungere l’aeroporto. In primo luogo, affidarsi a un autobus o una navetta è comodo e sicuro, soprattutto se non si è della zona ed è necessario raggiungere l’aeroporto in poco tempo.

Chi guida la navetta, infatti, conosce molto bene la tratta da fare e garantisce un preciso orario di arrivo, il che è molto comodo per chi deve prendere un aereo. Ancora, scegliere una navetta o un bus è molto comodo perché risolve a monte il classico problema del parcheggio. Chi deve raggiungere l’aeroporto con la propria macchina, infatti, deve trovare un parcheggio che non sia troppo lontano dell’aeroporto, che non sia troppo caro e, al tempo stesso, che sia sicuro. Optando per la navetta questo problema non si presenta visto che quest’ultima lascia i passeggeri proprio d’avanti all’ingresso aeroportuale.

Infine, un altro vantaggio importante da prendere in considerazione sono i bagagli. Se si ha un’auto piccola, infatti, potrebbe essere difficile farci entrare tutte le valigie, soprattutto se a partire sono più persone. Nel caso in cui si opti per una navetta o un bus, invece, il servizio bagagli è incluso e assicurato.