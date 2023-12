Maltempo e cambiamenti nei programmi di lancio: la missione Ax-3 slitta al 17 gennaio

MeteoWeb

Il prossimo lancio di una missione privata di SpaceX è stato rinviato fino a metà gennaio. La società aveva pianificato di lanciare la missione Ax-3 di Axiom Space verso la Stazione Spaziale Internazionale il 9 gennaio. Tuttavia, la tempistica è slittata di poco più di una settimana, al 17 gennaio: lo ha annunciato la NASA. Il ritardo è “dovuto alle recenti condizioni meteorologiche sfavorevoli e ai cambiamenti nel programma di lancio di SpaceX,” hanno affermato i funzionari dell’agenzia.

Il decollo, a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX, avverrà dal Kennedy Space Center della NASA in Florida e invierà 4 persone verso la ISS con una capsula Dragon.

Ax-3, la 3ª missione di astronauti privati ​​di Axiom Space

Come indica il nome, Ax-3 è la 3ª missione di astronauti privati ​​sulla ISS organizzata dalla società Axiom Space con sede a Houston. Tutti questi voli si sono avvalsi dell’hardware SpaceX per inviare equipaggi di 4 persone al laboratorio in orbita per missioni della durata di circa 2 settimane.

Il primo, Ax-1, è stato lanciato nell’aprile 2022. Ax-2 è seguito nel maggio di quest’anno. Al comando di Ax-3 vi sarà l’ex astronauta della NASA Michael López-Alegría, che ora lavora per Axiom. (La NASA richiede che tutte le missioni con equipaggio privato sulla ISS siano comandate da un ex astronauta dell’agenzia). Insieme a López-Alegría ci saranno il colonnello dell’Aeronautica Militare italiana Walter Villadei, che ha volato nello spazio suborbitale con Virgin Galactic nel giugno di quest’anno, l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea Marcus Wandt e Alper Gezeravcı, che diventerà il primo cittadino turco a raggiungere l’ultima frontiera.

Maltempo nella Space Coast

Ultimamente il maltempo ha costretto allo slittamento di numerosi lanci di SpaceX dalla Space Coast della Florida, influenzando altre missioni sul manifest della compagnia, come Ax-3. Ad esempio, SpaceX inizialmente mirava a realizzare un doppio lancio in Florida l’11 dicembre, facendo partire un lotto dei suoi satelliti Internet Starlink e l’aereo spaziale X-37B della US Space Force rispettivamente su un Falcon 9 e un Falcon Heavy. Gli Starlink non sono decollati fino a lunedì scorso (18 dicembre) e l’X-37B non è ancora decollato: il volo è ora previsto per il 28 dicembre.