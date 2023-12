La missione privata Polaris Dawn di SpaceX rinviata ad aprile 2024

MeteoWeb

La missione SpaceX Polaris Dawn, che prevede la prima passeggiata spaziale privata, è stata posticipata ancora una volta, ad aprile 2024. L’annuncio è stato dato da Jared Isaacman, il miliardario che finanzia la missione spaziale privata in collaborazione con SpaceX. “L’obiettivo del lancio è aprile e il ritmo della formazione sta accelerando,” ha scritto Isaacman su X. “È un programma di sviluppo con obiettivi ambiziosi. Dovrebbero essere previsti slittamenti nel programma“.

La tempistica della missione è stata ora posticipata di circa 18 mesi rispetto all’obiettivo di lancio iniziale del quarto trimestre del 2022, fissato quando Isaacman aveva annunciato per la prima volta il programma nel febbraio 2022.

Polaris Dawn è la missione inaugurale del programma Polaris finanziato da Isaacman, che mira a condurre 3 missioni private utilizzando la capsula SpaceX. Isaacman è stato anche il comandante di Inspiration4, una missione spaziale del 2021 che ha inviato 4 astronauti civili (incluso Isaacman) in orbita a bordo di un velivolo SpaceX, raccogliendo fondi per il St. Jude Children’s Research Hospital di Memphis.

Polaris Dawn intende tentare la prima passeggiata spaziale privata, testare Starlink e svolgere esperimenti scientifici. L’equipaggio include Isaacman come comandante, il pilota Scott Poteet (un colonnello in pensione dell’aeronautica americana) e i controllori di terra senior di SpaceX Sarah Gillis e Anna Menon. Come Inspiration4, anche Polaris Dawn raccoglierà fondi per il St. Jude.